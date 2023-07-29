Иванова Нина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Нина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1949

Сын: Иванов Юрий Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр Степанович

Рождение ребёнка
08.06.1952

Сын: Иванов Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Иванов Петр Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Петр Степанович

Смерть
1996
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