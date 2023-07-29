Иванова Нина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1949
Сын: Иванов Юрий Петрович
Отец ребёнка: Иванов Петр Степанович
Рождение ребёнка
08.06.1952
Отец ребёнка: Иванов Петр Степанович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1996