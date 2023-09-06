Широков Афонасий Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1834
Отец: Широков Николай Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1859
Дочь: Мария Афонасьева
Мать ребёнка: Широкова Анна Тарасова
Бракосочетание
22.10.1861 ст.
Жена: Широкова Анна Тарасова
Рождение ребёнка
27.05.1863 ст.
Сын: Широков Николай Афонасьев
Мать ребёнка: Широкова Анна Тарасова
Место жительства
После 1863
Старый Ковыляй, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно