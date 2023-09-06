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Широков Афонасий Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1834

Отец: Широков Николай Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1859

Дочь: Мария Афонасьева

Мать ребёнка: Широкова Анна Тарасова

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
22.10.1861 ст.

Жена: Широкова Анна Тарасова

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1863 ст.

Сын: Широков Николай Афонасьев

Мать ребёнка: Широкова Анна Тарасова

Михайловка, Краснослободский уезд, Пензенская губерния
Место жительства
После 1863
Старый Ковыляй, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
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