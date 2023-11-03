Мина Фотина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти22.02.1826
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Мина Иван (Есхи) Павлович
Рождение ребёнка
1813
Сын: Мина Егор Иванович
Отец ребёнка: Мина Иван (Есхи) Павлович
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Мина Иван (Есхи) Павлович
Рождение ребёнка
Между ?.01.1820 и ?.04.1820
Дочь: Цирули Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Мина Иван (Есхи) Павлович
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
1824
Сын: Мина Степан Иванович
Отец ребёнка: Мина Иван (Есхи) Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
жена грека - отставного майора России (33 года службы)
Смерть
22.02.1826
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым