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Мина Фотина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

22.02.1826

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Сын: Мина Апостол Иванович

Отец ребёнка: Мина Иван (Есхи) Павлович

Рождение ребёнка
1813

Сын: Мина Егор Иванович

Отец ребёнка: Мина Иван (Есхи) Павлович

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мина Николай Иванович

Отец ребёнка: Мина Иван (Есхи) Павлович

Рождение ребёнка
Между ?.01.1820 и ?.04.1820

Дочь: Цирули Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Мина Иван (Есхи) Павлович

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Рождение ребёнка
1824

Сын: Мина Степан Иванович

Отец ребёнка: Мина Иван (Есхи) Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
жена грека - отставного майора России (33 года службы)
Смерть
22.02.1826
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
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