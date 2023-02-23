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Агафья Гнездилова

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Место рождения

Село Любостань , Суджанский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Любостань , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1771

Сын: Бледный Евдоким Семенович

Отец ребёнка: Бледный Семен Ефимович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: Ефросинья Семеновна

Отец ребёнка: Бледный Семен Ефимович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Бледный Семен Ефимович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Бледный Ермолай Семенович

Отец ребёнка: Бледный Семен Ефимович

Большой Каменец, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бледный Семен Ефимович

Смерть
Неизвестно
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