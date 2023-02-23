Агафья Гнездилова
Место рожденияСело Любостань , Суджанский уезд , Курская губерния
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Село Любостань , Суджанский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1771
Сын: Бледный Евдоким Семенович
Отец ребёнка: Бледный Семен Ефимович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Ефросинья Семеновна
Отец ребёнка: Бледный Семен Ефимович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Бледный Семен Ефимович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Бледный Ермолай Семенович
Отец ребёнка: Бледный Семен Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно