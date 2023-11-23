Зайцев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1907
Отец: Зайцев Петр Ефимович
ЦИАМ ф.203 оп.780 д.3529 лист 213 об Митрические книги ц. Рождества Богородицы 1907 год 1/3 06 1907 рождение и крещение сына Ивана воспреемники: с. Марфина крестьянин Иван Сергеев Царев и крестьянская... Показать все
Смерть
Неизвестно