Зайцев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайцев Иван Петрович

Зайцев Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1907

Отец: Зайцев Петр Ефимович

Мать: Зайцева Татьяна Сергеевна

ЦИАМ ф.203 оп.780 д.3529 лист 213 об Митрические книги ц. Рождества Богородицы 1907 год 1/3 06 1907 рождение и крещение сына Ивана воспреемники: с. Марфина крестьянин Иван Сергеев Царев и крестьянская... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close