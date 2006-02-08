Тарасов Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1931
Дата смерти08.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1931
Отец: Тарасов Павел
Мать: Тарасова Анна Дмитриевна
Бракосочетание
25.05.1956
Жена: Тарасова Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.04.1957
Мать ребёнка: Тарасова Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
03.06.1960
Сын: Тарасов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Тарасова Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
25.09.1965
Дочь: Ющенко Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Тарасова Вера Дмитриевна
Смерть
08.02.2006