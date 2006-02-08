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Тарасов Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1931

Дата смерти

08.02.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1931

Отец: Тарасов Павел

Мать: Тарасова Анна Дмитриевна

Бракосочетание
25.05.1956

Жена: Тарасова Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.04.1957

Сын: Тарасов Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Тарасова Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
03.06.1960

Сын: Тарасов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Тарасова Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.09.1965

Дочь: Ющенко Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Тарасова Вера Дмитриевна

Смерть
08.02.2006
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