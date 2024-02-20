Жантиев Тато Долатгиреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Рождение ребёнка
1837
Сын: Жантиев Иналдыко Татоевич
Мать ребёнка: Жантиева Сенат Базрыковна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Жантиев Сахар
Мать ребёнка: Жантиева Сенат Базрыковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жантиева Сенат Базрыковна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно