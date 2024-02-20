Жантиев Тато Долатгиреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиев Тато Долатгиреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Жантиев Долат-Гирей Амзорукович

Мать: Жантиева Ибирхан Корнаковна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Жантиев Иналдыко Татоевич

Мать ребёнка: Жантиева Сенат Базрыковна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Жантиев Сахар

Мать ребёнка: Жантиева Сенат Базрыковна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жантиева Сенат Базрыковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жантиева Сенат Базрыковна

Смерть
Неизвестно
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