Садовников Степан Сергеевич
Место рождениядер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Дата рождения1903
Дата смерти?.09.1941
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Садовников Сергей
дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1922
Сын: Садовников Виктор Степанович
Мать ребёнка: Садовникова Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Садовников Владимир Степанович
Мать ребёнка: Садовникова Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Садовникова Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Садовников Николай Степанович
Мать ребёнка: Садовникова Ирина Максимовна
Смерть
?.09.1941
Причина смерти: Пропал без вести во время Второй мировой войны