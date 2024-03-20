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Садовников Степан Сергеевич

Место рождения

дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Садовников Сергей

Мать: Садовникова Вера Петровна

дер. Борок, Соболевская волость, Пронский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
17.09.1922

Сын: Садовников Виктор Степанович

Мать ребёнка: Садовникова Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Садовников Владимир Степанович

Мать ребёнка: Садовникова Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Садовникова Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Садовников Николай Степанович

Мать ребёнка: Садовникова Ирина Максимовна

Смерть
?.09.1941
Причина смерти: Пропал без вести во время Второй мировой войны
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