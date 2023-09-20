Чернявская Наталья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1975
Отец: Жатько Павел Иванович
Мать: Жатько Вера Федоровна
Рождение ребёнка
17.06.2004
Сын: Чернявский Илья Станиславович
Отец ребёнка: Чернявский Станислав Николаевич
Рождение ребёнка
04.11.2011
Дочь: Чернявская Мария Станиславовна
Отец ребёнка: Чернявский Станислав Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно