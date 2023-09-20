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Чернявская Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1975

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1975

Отец: Жатько Павел Иванович

Мать: Жатько Вера Федоровна

Рождение ребёнка
17.06.2004

Сын: Чернявский Илья Станиславович

Отец ребёнка: Чернявский Станислав Николаевич

Рождение ребёнка
04.11.2011

Дочь: Чернявская Мария Станиславовна

Отец ребёнка: Чернявский Станислав Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернявский Станислав Николаевич

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