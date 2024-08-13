Матрёна Савельевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Бракосочетание
14.10.1808
Муж: Савелий Родионов
Красная Горка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
д. Мп эк. крн отрок Савелий Родионов 26-ти лет на отроковице той же деревни Матрёне Савельевой 24-х лет, венчаны священником Александром. Поручители той же деревни Ефим Андреев, Сергей Евдокимов и Его... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Тихон Родионович
Отец ребёнка: Савелий Родионов
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Иван Родионович
Отец ребёнка: Савелий Родионов
Смерть
Неизвестно