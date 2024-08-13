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Матрёна Савельевна

Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1763 г.р.

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1817 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: Чуприков Савелий Иванович

Мать: Чуприкова Овдотья Ивановна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.10.1808

Муж: Савелий Родионов

Красная Горка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
д. Мп эк. крн отрок Савелий Родионов 26-ти лет на отроковице той же деревни Матрёне Савельевой 24-х лет, венчаны священником Александром. Поручители той же деревни Ефим Андреев, Сергей Евдокимов и Его... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Тихон Родионович

Отец ребёнка: Савелий Родионов

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Иван Родионович

Отец ребёнка: Савелий Родионов

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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