Патрушева (Прозорова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрушева (Прозорова) Любовь Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1977

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1977

Отец: Прозоров Николай Алексеевич

Мать: Прозорова Галина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванеев Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Коширцев Михаил

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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