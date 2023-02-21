Патрушева (Прозорова) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ванеев Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Коширцев Михаил
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности