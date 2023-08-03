(Тихоліз) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тихоліз) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Тихоліз Родіон

Мать: Тихоліз ?

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