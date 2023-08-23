Горбунова Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1879
Дата смерти21.02.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1879
Отец: Зотей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1901
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Горбунов Игнат
Рождение ребёнка
03.11.1906
Сын: Горбунов Михаил
Отец ребёнка: Горбунов Игнат
Рождение ребёнка
06.05.1914
Сын: Горбунов Николай
Отец ребёнка: Горбунов Игнат
Россия
Рождение ребёнка
1917
Сын: Горбунов Дмитрий
Отец ребёнка: Горбунов Игнат
Жигалки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
02.02.1919
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Горбунов Игнат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горбунов Игнат
Смерть
21.02.1961
Похороны
Неизвестно
Фоки, Чайковский, Пермский край