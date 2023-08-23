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Горбунова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1879

Дата смерти

21.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1879

Отец: Зотей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1901

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Горбунов Игнат

Рождение ребёнка
03.11.1906

Сын: Горбунов Михаил

Отец ребёнка: Горбунов Игнат

Рождение ребёнка
06.05.1914

Сын: Горбунов Николай

Отец ребёнка: Горбунов Игнат

Россия
Рождение ребёнка
1917

Сын: Горбунов Дмитрий

Отец ребёнка: Горбунов Игнат

Жигалки, Чайковский, Пермский край
Рождение ребёнка
02.02.1919

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Горбунов Игнат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Игнат

Смерть
21.02.1961
Похороны
Неизвестно
Фоки, Чайковский, Пермский край
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