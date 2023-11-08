Смирнов Роман Валерьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Роман Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1975

Отец: Смирнов Валерий Сергеевич

Мать: Смирнова Нина Сергеевна

Рождение ребёнка
23.11.2011

Сын: Смирнов Арсений Романович

Мать ребёнка: Смирнова Кристина Казбековна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Кристина Казбековна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калугина Татьяна Владимировна

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