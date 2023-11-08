Смирнов Роман Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.09.1975
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1975
Отец: Смирнов Валерий Сергеевич
Мать: Смирнова Нина Сергеевна
Рождение ребёнка
23.11.2011
Сын: Смирнов Арсений Романович
Мать ребёнка: Смирнова Кристина Казбековна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калугина Татьяна Владимировна