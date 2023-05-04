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Ющенко Станислав Валентинович
Ющенко Станислав Валентинович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.04.1992
Пол
Мужской
Отец
Ющенко Валентин
Мать
Ющенко Татьяна Федоровна
1965 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1992
Отец:
Ющенко Валентин
Мать:
Ющенко Татьяна Федоровна
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