Алмаметов Сабит — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлмаметов Сабит

Алмаметов Сабит

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Байрамов Алмамет

Мать: Насиха

Рождение ребёнка
1843

Сын: Сабитов Мухаметвафа

Мать ребёнка: Зялилова Миннигайша

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Сабитова Гузельбану

Мать ребёнка: Зялилова Миннигайша

Рождение ребёнка
1849

Сын: Сабитов Мухаметгата

Мать ребёнка: Зялилова Миннигайша

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Сабитова Гайша

Мать ребёнка: Зялилова Миннигайша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неаметуллина Гатия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зялилова Миннигайша

Место жительства
Неизвестно
Кичкальня, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно