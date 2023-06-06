Алмаметов Сабит
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Байрамов Алмамет
Мать: Насиха
Рождение ребёнка
1843
Сын: Сабитов Мухаметвафа
Мать ребёнка: Зялилова Миннигайша
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Сабитова Гузельбану
Мать ребёнка: Зялилова Миннигайша
Рождение ребёнка
1849
Сын: Сабитов Мухаметгата
Мать ребёнка: Зялилова Миннигайша
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Сабитова Гайша
Мать ребёнка: Зялилова Миннигайша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неаметуллина Гатия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зялилова Миннигайша
Место жительства
Неизвестно
Кичкальня, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно