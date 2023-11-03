Сопина (Седешева) Валентина ? Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Седешев Иван Павлович
Рождение ребёнка
26.04.1962
Сын: Сопин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Сопин Владимир Григорьевич
Славенка, Карабалыкский район, Костанайская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сопин Владимир Григорьевич
Смерть
Неизвестно