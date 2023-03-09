Истомин Иван Митрофанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Истомин Иван Митрофанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Истомин Митрофан Федорович

Мать: Истомина Дарья

Рождение ребёнка
18.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно