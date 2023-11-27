Цишейко (Трошина) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиПосле 1960
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Трошин Василий Иванович
Мать: Трошина Евдокия
Бракосочетание
11.02.1911
Рождение ребёнка
23.02.1928
Дочь: Щербакова Александра Владимировна
Отец ребёнка: Цешейко Владислав Владимир Станиславович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Цешейко Владислав Владимир Станиславович
Смерть
После 1960