Цишейко (Трошина) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цишейко (Трошина) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

После 1960

Пол

Женский

Добавил:

ОЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Трошин Василий Иванович

Мать: Трошина Евдокия

Бракосочетание
11.02.1911

Муж: Цешейко Владислав Владимир Станиславович

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.02.1928

Дочь: Щербакова Александра Владимировна

Отец ребёнка: Цешейко Владислав Владимир Станиславович

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цешейко Владислав Владимир Станиславович

Смерть
После 1960
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
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