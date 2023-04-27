Юрова (Шабанова) Дарья Власовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1844 по 1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1844 по 1845 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1871 ст.
Муж: Юров Ефрем Андреевич
Екатериновка, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.10.1882 ст.
Сын: Юров Яков Ефремович
Отец ребёнка: Юров Ефрем Андреевич
Рождение ребёнка
21.12.1886 ст.
Сын: Юров Пётр Ефремович
Отец ребёнка: Юров Ефрем Андреевич
Смерть
Неизвестно
Малокулачье, Омский муниципальный район, Омская область