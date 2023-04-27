Юрова (Шабанова) Дарья Власовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрова (Шабанова) Дарья Власовна

Юрова (Шабанова) Дарья Власовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1844 по 1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

ГЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1844 по 1845 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1871 ст.

Муж: Юров Ефрем Андреевич

Екатериновка, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
16.10.1882 ст.

Сын: Юров Яков Ефремович

Отец ребёнка: Юров Ефрем Андреевич

Озерное, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
21.12.1886 ст.

Сын: Юров Пётр Ефремович

Отец ребёнка: Юров Ефрем Андреевич

Озерное, Звериноголовский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
Малокулачье, Омский муниципальный район, Омская область