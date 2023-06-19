Мария Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Ерофеева

Отец ребёнка: Шевченко Ерофей Кириллов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Ерофеева

Отец ребёнка: Шевченко Ерофей Кириллов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевченко Роман Ерофеев

Отец ребёнка: Шевченко Ерофей Кириллов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевченко Ерофей Кириллов

Смерть
Неизвестно