Исмаилов Жаныбек — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмаилов Жаныбек

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

2001 г.р.
Скрыто настройками приватности
2003 г.р.

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исмаилова (Салпанова) Оля Николаевна

Рождение ребёнка
2001

Сын: Исмаилов Эламан Жаныбекович

Мать ребёнка: Исмаилова (Салпанова) Оля Николаевна

Рождение ребёнка
23.03.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмаилова (Салпанова) Оля Николаевна

Рождение ребёнка
25.03.2003

Дочь: Исмаилова Арина Жаныбековна

Мать ребёнка: Исмаилова (Салпанова) Оля Николаевна

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