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Марышев Василий Иванович

Место рождения

Кузьминская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1862 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1861 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузьминская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
10.06.1883 ст.

Жена: Марышева Евфимия Михайловна

Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
10.06.1883 бракосочетались: жених Деревни Кузминской крестьянский сын Василий Иванович Марышев, 21 года, православного вероисповедания, первым браком и Той же деревни крестьянская дочь – девица Евфими... Показать все
Смерть
Неизвестно
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