Марышев Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1862 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1862 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.06.1883 ст.
Кремлево, Коношский муниципальный район, Архангельская область
10.06.1883 бракосочетались: жених Деревни Кузминской крестьянский сын Василий Иванович Марышев, 21 года, православного вероисповедания, первым браком и Той же деревни крестьянская дочь – девица Евфими... Показать все
Смерть
Неизвестно