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Сафина Амина Альфредовна
Сафина Амина Альфредовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.01.2017
Пол
Женский
Отец
Сафин Альфред Абдуллатифович
Мать
Сафина Эльвира Хамитова
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.2017
Отец:
Сафин Альфред Абдуллатифович
Мать:
Сафина Эльвира Хамитова
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