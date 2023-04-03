Кривошеина (Кирпичева) Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеина (Кирпичева) Ольга Сергеевна

Кривошеина (Кирпичева) Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1974

Отец: не указан

Мать: Кирпичева Алевтина Николаевна