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Степан Александров

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1842 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Елена Степанова

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.12.1885

Дочь: Анастасия Степанова

Мать ребёнка: Татьяна Алексеева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Алексеева

Смерть
Неизвестно
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