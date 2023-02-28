Степан Александров
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Елена Степанова
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
Рождение ребёнка
15.12.1885
Дочь: Анастасия Степанова
Мать ребёнка: Татьяна Алексеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Алексеева
Смерть
Неизвестно