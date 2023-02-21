Артемов Елисей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артемов Елисей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1846

Дата смерти

06.08.1846

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

Между 1810 и 1827 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1846

Отец: Артемов Иван Никифорович

Мать: Артемова Анна Григорьевна

Крещение
08.06.1846
уезд Соликамский с. Кыласово
http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1720160http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1720160
Смерть
06.08.1846
Умер от поноса http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1720435 http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1720160
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