Артемов Елисей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1846
Дата смерти06.08.1846
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1846
Крещение
08.06.1846
уезд Соликамский с. Кыласово
http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1720160http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1720160
Смерть
06.08.1846
Умер от поноса http://pokolenia.permkrai.ru/records/view/1720435 http://pokolenia.permkrai.ru/records/card/1720160