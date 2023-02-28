Бастрыкина Матрена Феоктистовна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Степанида Ивановна
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1749
Сын: Бастрыкин Трифон Иванович
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1759
Сын: Бастрыкин Трофим Иванович
Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1781