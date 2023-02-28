Бастрыкина Матрена Феоктистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Матрена Феоктистовна

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

1781

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Степанида Ивановна

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Бастрыкин Трифон Иванович

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Бастрыкин Трофим Иванович

Отец ребёнка: Бастрыкин Иван Андреевич

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Иван Андреевич

Смерть
1781
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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