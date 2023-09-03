Анастасия Северьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бухарков Северьян Петрович
Мать: Бухаркова Акулина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дорофеева Екатерина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно