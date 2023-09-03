Анастасия Северьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Северьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бухарков Северьян Петрович

Мать: Бухаркова Акулина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дорофеева Екатерина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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