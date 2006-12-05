Бронштейн Давид Ионович
Место рожденияБелая Церковь, Украина
Дата рождения1924
Дата смерти05.12.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Белая Церковь, Украина
Место жительства
С 1930
Киев
Место жительства
Неизвестно
Минск
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
05.12.2006
Минск, Беларусь