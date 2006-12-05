Бронштейн Давид Ионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бронштейн Давид Ионович

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Место рождения

Белая Церковь, Украина

Дата рождения

1924

Дата смерти

05.12.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Белая Церковь, Украина
Место жительства
С 1930
Киев
Место жительства
Неизвестно
Минск
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
05.12.2006
Минск, Беларусь
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