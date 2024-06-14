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Кононов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

27.02.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Кононов Иван Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Феврония Иудина

Рождение ребёнка
1817

Сын: Кононов Петр Васильевич

Мать ребёнка: Кононова Феврония Иудина

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Кононова Ульяна Васильевна

Мать ребёнка: Кононова Феврония Иудина

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Кононова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Кононова Феврония Иудина

Смерть
27.02.1881

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