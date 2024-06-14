Кононов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смерти27.02.1881
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Кононов Иван Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кононова Феврония Иудина
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Кононова Феврония Иудина
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Кононова Ульяна Васильевна
Мать ребёнка: Кононова Феврония Иудина
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Кононова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Кононова Феврония Иудина
Смерть
27.02.1881