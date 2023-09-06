Шмаков - Морозов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1880
Дочь: Юстина (Густина) Ивановна
Мать ребёнка: Морозкина (морозова) Елена Родионовна
Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно