Шмаков - Морозов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмаков - Морозов Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1880

Дочь: Юстина (Густина) Ивановна

Мать ребёнка: Морозкина (морозова) Елена Родионовна

Вечкусово, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозкина (морозова) Елена Родионовна

Смерть
Неизвестно
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