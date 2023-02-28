Беликов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беликов Василий Иванович

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Место рождения

Хреново, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Хреново, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1867
Хреново, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Место жительства
С 1893 по 1896
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
По 1893
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1896 по 1918
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1918
Мансурово, Сараловская волость, Лаишевский уезд
Место жительства
По 1943
Колпашевский район Новосибирской области
Смерть
1943
Колпашевский район Новосибирской области
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