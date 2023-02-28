Беликов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1867
Место жительства
С 1893 по 1896
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
По 1893
Место жительства
С 1896 по 1918
Место жительства
С 1918
Мансурово, Сараловская волость, Лаишевский уезд
Место жительства
По 1943
Колпашевский район Новосибирской области
Смерть
1943
Колпашевский район Новосибирской области