Бушуев Борис Тихонов
Место рождения
Дата рождения23.07.1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1849 ст.
Отец: Бушуев Тихон Василиев
Мать: Бушуева Васса Максимова
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#96
Крещение
31.07.1849 ст.
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#96
Место жительства
1850 ст.
Регистрация семей дворовых людей и крестьян мужского и женского пола https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69834#188
Рождение ребёнка
Около 1869 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1876 ст.
Сын: Бушуев Константин Борисов
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1880 ст.
поручитель на свадьбе Бушуева Петра Артамонова(незаконнорожд) ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 118 стр. АП 82
Рождение ребёнка
20.11.1881 ст.
Мать ребёнка: Бушуева Анна Петрова
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 118а стр. АП 74
Рождение ребёнка
Около 1887 ст.
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
18.01.1895 ст.
Жена: Бушуева Матрона Матвиева
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 124а стр. АП 113
Место жительства
Около 1895 ст.
Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 70/165/256
Место жительства
1920
https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/36127#159 https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/36136#179
Место жительства
1923
Подворные списки плательщиков денежной заменой трудгужналога https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/36224#68
Место жительства
1924
Средняк Список граждан Кудымкарского района по группам социально-имущественного положения ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-141 Оп. 1 Д. 33 стр. АП 72
Место жительства
1966 ст.
Шадрина, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
упоминается при крещении Радостева Алексея Стефанова ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 2 Д. 114 стр. АП 101
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушуева Анна Петрова
Смерть
Неизвестно