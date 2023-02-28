Трухнин ГЕНАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Место рождения
Дата рождения29.10.1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1955
Отец: Трухнин ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1984
Сын: Трухнин СЕРГЕЙ ГЕНАДЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Шушакова ГАЛИНА
Рождение ребёнка
09.04.1986
Дочь: Жигульская АНАСТАСИЯ ГЕНАДЬЕВНА
Мать ребёнка: Шушакова ГАЛИНА
Рождение ребёнка
07.09.1989
Дочь: Талавира МАРИЯ ГЕНАДЬЕВНА
Мать ребёнка: Шушакова ГАЛИНА
Рождение ребёнка
06.08.1992
Дочь: Плаксина ТАТЬЯНА ГЕНАДЬЕВНА
Мать ребёнка: Шушакова ГАЛИНА