Трухнин ГЕНАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухнин ГЕНАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

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Место рождения

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край

Дата рождения

29.10.1955

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1955

Отец: Трухнин ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать: не указана

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
23.04.1984

Сын: Трухнин СЕРГЕЙ ГЕНАДЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Шушакова ГАЛИНА

Рождение ребёнка
09.04.1986

Дочь: Жигульская АНАСТАСИЯ ГЕНАДЬЕВНА

Мать ребёнка: Шушакова ГАЛИНА

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
07.09.1989

Дочь: Талавира МАРИЯ ГЕНАДЬЕВНА

Мать ребёнка: Шушакова ГАЛИНА

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Рождение ребёнка
06.08.1992

Дочь: Плаксина ТАТЬЯНА ГЕНАДЬЕВНА

Мать ребёнка: Шушакова ГАЛИНА

Лысьва, Лысьвенский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушакова ГАЛИНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушакова ГАЛИНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушакова ГАЛИНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушакова ГАЛИНА

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