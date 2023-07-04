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Щербаков Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1931

Отец: Щербаков Виктор Иванович

Мать: Щербакова Елена Виссарионовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно