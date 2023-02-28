Зонов Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зонов Иван Васильевич

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Место рождения

Калининской, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

11.09.1904 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1868 г.р.

Мать

Вычислено 1875 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1904 ст.

Отец: Зонов Василий Львович

Мать: Зонова Евдокия Матвеевна

Калининской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
город Ташкент, Узбекистан
Смерть
Неизвестно
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