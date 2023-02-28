Зонов Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1904 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1904 ст.
Отец: Зонов Василий Львович
Мать: Зонова Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
город Ташкент, Узбекистан
Смерть
Неизвестно