Мартьянов Пантилей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартьянов Пантилей

Место рождения

Россия Кировская обл. Шалинский р-он, с. Мартьянова

Дата рождения

1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Кировская обл. Шалинский р-он, с. Мартьянова
Рождение ребёнка
1680

Сын: Мартьянов Селиван (Селифонт)

Мать ребёнка: Мартьянова Агафия

Ялунина, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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