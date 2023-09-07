Мартьянов Пантилей
Место рожденияРоссия Кировская обл. Шалинский р-он, с. Мартьянова
Дата рождения1660
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия Кировская обл. Шалинский р-он, с. Мартьянова
Рождение ребёнка
1680
Сын: Мартьянов Селиван (Селифонт)
Мать ребёнка: Мартьянова Агафия
Ялунина, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно