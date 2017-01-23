Васильев Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1958
Дата смерти23.01.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1982
Сын: Васильев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Агапитова Любовь Григорьевна
Рождение ребёнка
02.09.1988
Дочь: Васильева Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Агапитова Любовь Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.01.2017