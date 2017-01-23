Васильев Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1958

Дата смерти

23.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1982

Сын: Васильев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Агапитова Любовь Григорьевна

Рождение ребёнка
02.09.1988

Дочь: Васильева Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Агапитова Любовь Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапитова Любовь Григорьевна

Смерть
23.01.2017