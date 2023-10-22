Часовских Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часовских Марина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Часовских Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Часовских Василий Иванович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Часовских Валентин Васильевич

Отец ребёнка: Часовских Василий Иванович

Раскулачивание
10.05.1931
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Дело Список №7 кулаков с. Романово, ГААК, Фонд Р644 оп.3 д. 1603, 1932-1935 гг. №54/320
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Часовских Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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