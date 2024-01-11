Кантюков Исмагил
Место рожденияАллагуват, Стерлитамакский уезд
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Мускеев Кантюк
Мать: Шарбан
Аллагуват, Стерлитамакский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульзиба
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кантюков Бахтияр Исмагилович
Мать ребёнка: Бибисамшижихан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибисамшижихан
Смерть
Неизвестно