Кантюков Исмагил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кантюков Исмагил

Место рождения

Аллагуват, Стерлитамакский уезд

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Мускеев Кантюк

Мать: Шарбан

Аллагуват, Стерлитамакский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульзиба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кантюков Бахтияр Исмагилович

Мать ребёнка: Бибисамшижихан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибисамшижихан

Смерть
Неизвестно
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