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Демченков Валерий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1939

Дата смерти

10.04.2018

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

1964 г.р.
Скрыто настройками приватности

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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1939

Отец: Демченков Сергей Семенович

Мать: Демченкова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
02.03.1964

Сын: Демченков Игорь Валерьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пензенская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.04.2018