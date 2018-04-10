Демченков Валерий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1939
Дата смерти10.04.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1939
Рождение ребёнка
02.03.1964
Сын: Демченков Игорь Валерьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Пензенская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.04.2018