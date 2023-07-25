Куликов Антон Нилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Куликов Нил Александрович
Мать: Куликова Павлина
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Куликова Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Куликова Галина
Рождение ребёнка
21.01.1972
Сын: Куликов Владимир Антонович
Мать ребёнка: Куликова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Галина
Смерть
Неизвестно