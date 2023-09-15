Грицун Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицун Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1786 ст.

Дочь: Грицун Татьяна Ивновна

Мать ребёнка: Грицун Дарья Андреевна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грицун Дарья Андреевна

Смерть
Неизвестно
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