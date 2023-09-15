Грицун Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1786 ст.
Дочь: Грицун Татьяна Ивновна
Мать ребёнка: Грицун Дарья Андреевна
Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грицун Дарья Андреевна
Смерть
Неизвестно