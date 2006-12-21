Ашихмин (Рябов) Николай
Место рожденияс. Пустополье
Дата рождения03.07.1937
Дата смерти21.12.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.04.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.09.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.12.2006
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область