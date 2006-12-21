Ашихмин (Рябов) Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ашихмин (Рябов) Николай

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Место рождения

с. Пустополье

Дата рождения

03.07.1937

Дата смерти

21.12.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.09.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.12.2006
Кирово-Чепецк, город Кирово-Чепецк, Кировская область

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