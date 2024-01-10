(Абдрашитова) Минлегуль Мансуровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1958
Дата смерти1998
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958
Отец: Абдрашитов Мансур
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульмира Усмановна
Отец ребёнка: Усман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильмира Усмановна
Отец ребёнка: Усман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Руслан Усманович
Отец ребёнка: Усман
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Усман
Смерть
1998