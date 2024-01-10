(Абдрашитова) Минлегуль Мансуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Абдрашитова) Минлегуль Мансуровна

(Абдрашитова) Минлегуль Мансуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1958

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Абдрашитов Мансур

Мать: Абдрашитова Гайнамал Нигматулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульмира Усмановна

Отец ребёнка: Усман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильмира Усмановна

Отец ребёнка: Усман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руслан Усманович

Отец ребёнка: Усман

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усман

Смерть
1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close