Перевозкина Акилина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозкина Акилина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1841

Дочь: Кучинская Вера Георгиевна

Отец ребёнка: Перевозкин Егор (Георгий) Васильев

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
03.06.1850 ст.

Сын: Перевозкин Виссарион Георгиевич

Отец ребёнка: Перевозкин Егор (Георгий) Васильев

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозкин Егор (Георгий) Васильев

Смерть
Неизвестно
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