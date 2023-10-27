Перевозкина Акилина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1841
Дочь: Кучинская Вера Георгиевна
Отец ребёнка: Перевозкин Егор (Георгий) Васильев
Рождение ребёнка
03.06.1850 ст.
Сын: Перевозкин Виссарион Георгиевич
Отец ребёнка: Перевозкин Егор (Георгий) Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно