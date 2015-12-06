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Подольский Михаил Васильевич

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Место рождения

Борок, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

01.08.1946

Дата смерти

06.12.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1946

Отец: Василий

Мать: Подольская Мария Васильевна

Борок, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.10.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.12.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лахденпохья, Лахденпохский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.12.2015
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