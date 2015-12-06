Подольский Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.08.1946
Дата смерти06.12.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1946
Отец: Василий
Рождение ребёнка
24.10.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Лахденпохья, Лахденпохский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.12.2015