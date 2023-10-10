Дмитрий Семенов
Место рождения
Дата рождения24.10.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1911 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Псковского уезда Виделибской волости д. Трищелинка крестьянин Симеон Филиппов и законная его жена Анна Ио?тиева оба православные Восприимниками были: Псковского уезда Виделибской волости д. Трищелинка... Показать все
Смерть
Неизвестно