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Дмитрий Семенов

Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

24.10.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
24.10.1911 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Псковского уезда Виделибской волости д. Трищелинка крестьянин Симеон Филиппов и законная его жена Анна Ио?тиева оба православные Восприимниками были: Псковского уезда Виделибской волости д. Трищелинка... Показать все
Смерть
Неизвестно
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