Ермоленко Афанасий Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, Янгибазар (Узбекистан)
Смерть
1975