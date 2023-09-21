Ермоленко Афанасий Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермоленко Афанасий Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Ермоленко Архип Кириллович

Мать: Ермоленко Варвара Марковна

Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Узбекистан, Янгибазар (Узбекистан)
Смерть
1975
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